2019-12-06T08:36:04+03:00
Недвижимость

В Нижневартовске до конца года подпишут все контракты на ремонт дорог

В следующем сезоне планируется обновить 11 участков дорог в рамках нацпроекта
Лидия Шумкова
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В следующем сезоне обновлению подлежат 11 участков дорог Нижневартовска. Фото с сайта admhmao.ruВ следующем сезоне обновлению подлежат 11 участков дорог Нижневартовска. Фото с сайта admhmao.ru
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В Нижневартовске продолжают реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», несмотря на то, что в Югре наступили холода. В зимний период там проводят уникальную для округа процедуру раннего заключения контрактов с подрядными организациями, которые будут ремонтировать дороги в городе в 2020 году. Никогда прежде подписание контрактов на ремонт дорог не происходило раньше апреля.

Как рассказала заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Ирина Воликовская, в следующем сезоне обновлению подлежат 11 участков дорог. Их приоритетность определялась совместно с жителями.

- Большинство контрактов будет заключено до 10 декабря. Мы знаем всех подрядчиков, среди них есть и те, кто принимал участие в ремонте 2019 года. На 2020 год запланировано финансирование из федерального бюджета – 495 миллионов рублей, 55 миллионов – средства округа и города, - передают ее слова в городском департаменте общественных коммуникаций.

Среди прочих улиц города будут отремонтированы улица Индустриальная от монумента «Покорителям Самотлора» до улицы Мира, вторая сторона улицы Ленина, улица Чапаева, Восточный объезд и другие.

Всего за шесть лет по нацпроекту в Нижневартовске планируют выполнить работы на участках дорог протяженностью около 60 километров. В 2019 году уже обновлено 17 километров или 15 участков.

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@TrueKPRU
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