СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-06T08:23:27+03:00

Украинец пытался дать взятку в десять тысяч рублей полицейскому Нижневартовска . Фото прокуратуры ХМАО.

Наказанием послужит штраф в десять раз больше

Изменить размер текста: A A

Суд Нижневартовска признал виновным жителя Украины по статье «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей».

По данным прокуратуры ХМАО, злоумышленник в сентябре 2019 года, пытаясь избежать наказания за отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь, положил на полочку за рычагом переключения передач автомобиля полицейского 10 тысяч рублей взятки. Сотрудник полиции отказался от денег.

За попытку взятки суд назначил виновному наказание штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU