2019-12-06T08:23:27+03:00
Происшествия

Украинец пытался дать взятку в десять тысяч рублей полицейскому Нижневартовска

Наказанием послужит штраф в десять раз больше
Руслан Савинов
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Украинец пытался дать взятку в десять тысяч рублей полицейскому Нижневартовска . Фото прокуратуры ХМАО.Украинец пытался дать взятку в десять тысяч рублей полицейскому Нижневартовска . Фото прокуратуры ХМАО.
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Суд Нижневартовска признал виновным жителя Украины по статье «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей».

По данным прокуратуры ХМАО, злоумышленник в сентябре 2019 года, пытаясь избежать наказания за отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь, положил на полочку за рычагом переключения передач автомобиля полицейского 10 тысяч рублей взятки. Сотрудник полиции отказался от денег.

За попытку взятки суд назначил виновному наказание штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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