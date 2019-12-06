СЕГОДНЯ 07:49 2019-12-06T07:49:28+03:00

Югорский проект «Победа – одна на всех» вошел в список основных мероприятий предстоящего года памяти и славы в России Фото: pixabay.com

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Шестая медиаэкспедиция «Победа – одна на всех» вошла в перечень из 17 наиболее значимых федеральных мероприятий года памяти и славы в России. Презентация ключевых событий и проектов прошла в Москве в рамках всероссийского патриотического форума.

По информации правительства ХМАО, по итогу медиаэкспедиций созданы фильмы, удостоенные наград всероссийских конкурсов в сфере патриотического кинематографа, подготовлены фотовыставки, реализованы проекты в интернете, проведены фотовыставки.

В 2020 году экспедиция стартует сразу из трех городов России – Мурманск, Волгоград и Севастополь. Три направления – северное, центральное и южное – пройдя свои маршруты, встретятся на Эльбе в городе Торгау. После посещения захоронений советских воинов в Берлине колонна направится в Москву.

- Только знание подлинной истории своей страны могут стать залогом успешного построения нашего будущего. Год памяти и славы – это не только возможность восполнить пробелы истории, но и вовлечь молодое поколение в реализацию более 10 000 патриотических проектов и мероприятий. Молодое поколение должно знать, помнить обо всех, кто внес вклад в Великую Победу: тех, кто воевал на фронте, тех, кто обеспечивал защиту в тылу. Повседневная жизнь в годы войны уже сама стала подвигом, – заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на открытии года памяти и славы.

Напоминаем, проведение в 2020 году в России года памяти и славы был подписан озвучено президентом в июле. Это делано для сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Пройдет около 10 тысяч торжественных мероприятий и акций, в том числе 170 международных.

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ИСТОЧНИК KP.RU