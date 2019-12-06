Инклюзивный театральный перфоменс «Мы хрупкие!?» представят в Нижневартовске

СЕГОДНЯ 07:21 2019-12-06T07:21:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижневартовском ТЮЗе 15 декабря состоится показ инклюзивного театра перфоманса Мы хрупкие!?» в постановке Ксении Лесковой. Показ является завершением лаборатории этого года «Возрождение».

Творческая лаборатория направлена на развитие и социализацию детей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья путем использования творческих возможностей театра.

В центре внимания перфоменса история, написанная на основе реальных событий: девочка Маша, которая с детства больна церебральным параличом и не может ходить. Героиня рассказывает о том, как ей живется с таким диагнозом.

Как рассказали в департаменте культуры ХМАО, в драматургии спектакля заложены три вдохновляющие истории о сильных духом людях, для которых инвалидность не стала приговором.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU