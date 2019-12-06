Инклюзивный театральный перфоменс «Мы хрупкие!?» представят в Нижневартовске
В Нижневартовском ТЮЗе 15 декабря состоится показ инклюзивного театра перфоманса Мы хрупкие!?» в постановке Ксении Лесковой. Показ является завершением лаборатории этого года «Возрождение».
Творческая лаборатория направлена на развитие и социализацию детей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья путем использования творческих возможностей театра.
В центре внимания перфоменса история, написанная на основе реальных событий: девочка Маша, которая с детства больна церебральным параличом и не может ходить. Героиня рассказывает о том, как ей живется с таким диагнозом.
Как рассказали в департаменте культуры ХМАО, в драматургии спектакля заложены три вдохновляющие истории о сильных духом людях, для которых инвалидность не стала приговором.
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ИСТОЧНИК KP.RU