2019-12-06T06:55:28+03:00
Общество

В Лангепасе добиваются установки нормальной лестницы возле прохода к общественному транспорту

Надежда умирает последней
Руслан Савинов
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В Лангепасе добиваются установки нормальной лестницы возле прохода к общественному транспорту. Фото сайта ОНФ ХМАО.В Лангепасе добиваются установки нормальной лестницы возле прохода к общественному транспорту. Фото сайта ОНФ ХМАО.
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Эксперты общероссийского народного фронта в Югре отметили равнодушие властей к просьбе инвалида об установке перил на лестнице, ведущей к автобусной остановке. Оборудованные перила не сделали передвижение по скользким ступенькам более удобным.

Как сообщает ОНФ ХМАО, инвалид первой группы Леопольд Соловьев просил власти помочь оборудовать лестницу, которая ведет к дороге от многоэтажных домов по улице Мира.

- Я прошел все инстанции с просьбой установить перила на лестнице, чтобы иметь возможность спуститься к автобусу, который три раза в неделю возит пациентов из Лангепаса в Нижневартовск на процедуру гемодиализа. Мне 74 года, передвигаться без сопровождения не могу, по ступенькам меня практически на руках спускает жена, а ей тоже 73 года. Я обращался к власти – все безрезультатно. Сейчас выпал снег, ступеньки скользкие, и нет перил, чтобы опереться, – сказал Соловьев.

Администрация города принесла свои извинения инвалиду и сообщила, что вопрос об установке перил на лестнице прорабатывается. На этом процесс остановился.

После обращения экспертов ОНФ в администрацию, власти отреагировали в течение недели и установили перила. Правда, только с одной стороны - со стороны пандуса. К сожалению, пенсионер Соловьев до этого дня не дожил. По словам большинства опрошенных горожан, перила необходимы с другой, более широкой, стороны.

Сопредседатель ОНФ в Югре Владимир Меркушев, заявил, что направлено обращение в администрацию с просьбой оборудовать данную лестницу перилами и с другой стороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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