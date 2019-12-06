2019-12-06T05:51:45+03:00
Общество

Погода в Югре 6 декабря: немного похолодает

Днём температура не опустится ниже -14 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 6 декабря: немного похолодаетПогода в Югре 6 декабря: немного похолодает
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В четверг, 5 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе днем облачно. Местами умеренный снег, метель. Ветер южный, юго-западный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -10 градусов.

В Ханты-Мансийске пасмурно и снег. Ветер южный 6 - 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13, -14 градусов.

В Сургуте пасмурно и небольшой снег. Ветер юго-западный и южный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -12, -13 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и небольшой снег. Ветер юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -11 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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