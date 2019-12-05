Около 150 урайских ребят пополнили ряды «Юнармии»

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-05T15:11:00+03:00

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В Урае состоялась торжественная церемония посвящения в юнармейцы. В этом мероприятии приняли участие воспитанники военно-патриотических объединений всех школ Урая. Около 150 новых юнармейцев пополнили отряд всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения.

- «Юнармия» призвана сплотить тех, кто любит Россию и готов помогать ей стать лучше и сильнее. Возрождение старых добрых традиций способно привести к тому, что мы вырастим поколение патриотов, бережно относящихся к историческому наследию и готовых строить светлое будущее для нашей страны, - напутствовал глава города Урай Тимур Закирзянов.

В торжественной обстановке ребята дали клятву юнармейца и получили знаки принадлежности к движению – удостоверение и значок.

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ИСТОЧНИК KP.RU