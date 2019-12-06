Оставшиеся без крова из-за пожара в Дорожном переселены в новые квартиры

СЕГОДНЯ 06:27 2019-12-06T06:27:01+03:00

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Администрация Сургута продолжает выдавать ключи от квартир пострадавшим в результате пожара в жилом доме поселка Дорожного. Жилье предоставляют в постоянное пользование. Но для тех, кто еще не определился с выбором, предусмотрен маневренный фонд.

Сперва будущим собственникам показывают различные варианты, которые есть у города в наличии. Люди сами выбирают и только потом подписывают соглашение, забирают ключи. В первую очередь, пострадавшим предлагают жилье в поселке Дорожном, чтобы не менять работу, школу и детский сад.

В предоставленных квартирах выполнен ремонт, установлены электрические плиты, межкомнатные двери, гарнитур для ванной комнаты и санузла.

- Из 22 пострадавших семей 16 уже заключили договоры, получили ключи и обустраиваются. Еще шесть семей сейчас определяются, – пояснил замдиректора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

По данным администрации Сургута, пострадавшим при пожаре уже выплатили единовременную помощь в размере 40 тысяч рублей. Дополнительные меры поддержки администрация города окажет семьям с детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU