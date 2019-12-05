2019-12-05T14:50:49+03:00
Общество

Франция и ХМАО запланировали новые направления сотрудничества

От поедания югорских дикоросов до переподготовки кадров
Руслан Савинов
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Франция и ХМАО запланировали новые направления сотрудничества. Фото правительства Югры.Франция и ХМАО запланировали новые направления сотрудничества. Фото правительства Югры.
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Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с руководством федерации предпринимателей Франции «MEDEF International» и французского института возобновляемых источников энергии в Париже

- Между Францией и Россией сложились конструктивные отношения. Наш регион вносит свой вклад в это партнёрство. За первое полугодие внешнеторговый оборот Ханты-Мансийского автономного округа с Францией превысил 88 миллионов долларов США. – сказала губернатор.

- Французские предприниматели уверены, что с европейскими санкциями, введёнными в отношении России, можно работать, можно развиваться. Именно это их отличает от американских санкций, которые невозможно предусмотреть, предугадать, – сказала генсекретарь «MEDEF International» Жеральдин Лембле.

По информации правительства Югры, Лембле отметила, что ещё одним стратегическим направлением сотрудничества с Югрой и Россией в целом является профессиональная подготовка кадров, их обучение и переобучение, цифровизация этой отрасли.

В качестве ещё одного направления сотрудничества с бизнес-сообществом Франции глава региона выделила выпуск пищевой продукции. В Югре производятся экологически чистые продукты питания за счёт использования местных дикоросов.

Намеченные пути сотрудничества начнут реализовываться в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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