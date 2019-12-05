2019-12-05T14:38:22+03:00
Общество

В Нефтеюганском районе полиция выясняет обстоятельства крупного ДТП

Столкнулись сразу шесть автомобилей
Руслан Савинов
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В Нефтеюганском районе полиция выясняет обстоятельства крупного ДТП. Фото УМВД ХМАО.В Нефтеюганском районе полиция выясняет обстоятельства крупного ДТП. Фото УМВД ХМАО.
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Сегодня около 14 часов на 621 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» случилось ДТП с участием шести автомобилей.

По предварительным данным УМВД ХМАО, столкнулись 3 грузовика, «Хендай Солярис», «Газель» и вахтовка. В результате ДТП произошло возгорание «Газели», водитель которой погиб на месте происшествия. Еще четверо получили травмы.

На месте аварии работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящее время движение транспортных средств на данном участке автодороги перекрыто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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