В Нефтеюганском районе полиция выясняет обстоятельства крупного ДТП

СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-05T14:38:22+03:00

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Сегодня около 14 часов на 621 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» случилось ДТП с участием шести автомобилей.

По предварительным данным УМВД ХМАО, столкнулись 3 грузовика, «Хендай Солярис», «Газель» и вахтовка. В результате ДТП произошло возгорание «Газели», водитель которой погиб на месте происшествия. Еще четверо получили травмы.

На месте аварии работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящее время движение транспортных средств на данном участке автодороги перекрыто.

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ИСТОЧНИК KP.RU