Продолжаются обсуждения изменений в эскиз герба Югры
Представители общественных объединений Мегиона и неравнодушные горожане обсудили изменения эскиза символа ХМАО, корректировка которого была совершена группой авторов по итогам предварительного рассмотрения.
Новый проект представил руководитель группы и главный редактор сетевого издания «Геральдика.ру», она же автор нескольких десятков гербов муниципалитетов в разных регионах России, Юрий Росич.
На его проекте удален орнамент с изображения щита, изменены пропорции отдельных элементов, изменен графический контур птицы, стилизован под факел средний зубец короны.
- Герб – это символ, с которым нашему округу предстоит жить многие годы, поэтому, предлагаю разработчикам детально рассмотреть все поступившие предложения и максимально учесть их при формировании окончательного варианта, чтобы ни у кого не осталось сомнений в правильности принятого решения, - сказал председатель общественного совета Мегиона Сергей Игошев
Администрация Мегиона напоминает, что разработка нового герба была начата после того, как геральдический совет заключил, что существующий символ региона составлен с нарушением правил имеет неподходящие элементы.
У участников встречи остались предложения по дальнейшему совершенствованию герба. Символ должен придать узнаваемость региону и отражать вехи развития Югры.
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ИСТОЧНИК KP.RU