Торжественно открылась детская поликлиника Кондинской районной больницы

СЕГОДНЯ 14:19 2019-12-05T14:19:57+03:00

Она обновлена по последнему слову техники

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В обновленной детской поликлинике появилось много новшеств: колясочная с раздвижными автоматическими дверями, открытая регистратура, терминал для записи пациентов через интернет. Оборудована комната для кормления грудных детей, в коридорах новая яркая мебель для маленьких пациентов.

– Для нас очень важно, что мы создаём и вкладываем силы и средства в главное, что у нас есть, – в наших детей, – отметил главный врач больницы Александр Нештенко.

По информации департамента здравоохранения ХМАО, на торжественном мероприятии присутствовал глава района Анатолий Дубовик, который подарил детские игрушки и развивающие игры пациентам.

Экскурсия по обновленной поликлинике впечатлила всех приглашенных гостей и пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU