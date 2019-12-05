Торжественно открылась детская поликлиника Кондинской районной больницы
В обновленной детской поликлинике появилось много новшеств: колясочная с раздвижными автоматическими дверями, открытая регистратура, терминал для записи пациентов через интернет. Оборудована комната для кормления грудных детей, в коридорах новая яркая мебель для маленьких пациентов.
– Для нас очень важно, что мы создаём и вкладываем силы и средства в главное, что у нас есть, – в наших детей, – отметил главный врач больницы Александр Нештенко.
По информации департамента здравоохранения ХМАО, на торжественном мероприятии присутствовал глава района Анатолий Дубовик, который подарил детские игрушки и развивающие игры пациентам.
Экскурсия по обновленной поликлинике впечатлила всех приглашенных гостей и пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU