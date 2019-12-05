2019-12-05T14:11:42+03:00
Общество

Нижневартовск широко отмечает Международный день добровольца

Мероприятия для волонтеров пройдут 5 и 13 декабря
Руслан Савинов
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Нижневартовск широко отмечает Международный день добровольца. Фото администрации Нижневартовска.Нижневартовск широко отмечает Международный день добровольца. Фото администрации Нижневартовска.
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В рамках празднования Международного дня добровольца-волонтера на территории Нижневартовска запланированы несколько мероприятий молодежным центром и департаментом соцполитики города.

Как сообщает администрация Нижневартовска, 5 декабря для волонтеров города пройдет мероприятие, направленное на поощрение успехов добровольцев за их достижения и продвижение ценностей волонтерства среди молодежи.

А 13 декабря пройдет городское командообразующее мероприятие «Все мы - Волонтеры». Оно направлено на создание сплоченной команды добровольцев города с помощью выполнения командообразующих заданий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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