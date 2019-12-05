Нижневартовск широко отмечает Международный день добровольца
В рамках празднования Международного дня добровольца-волонтера на территории Нижневартовска запланированы несколько мероприятий молодежным центром и департаментом соцполитики города.
Как сообщает администрация Нижневартовска, 5 декабря для волонтеров города пройдет мероприятие, направленное на поощрение успехов добровольцев за их достижения и продвижение ценностей волонтерства среди молодежи.
А 13 декабря пройдет городское командообразующее мероприятие «Все мы - Волонтеры». Оно направлено на создание сплоченной команды добровольцев города с помощью выполнения командообразующих заданий.
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ИСТОЧНИК KP.RU