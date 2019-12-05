Зооволонтеры Лянтора объявили месяц предновогоднего добра
Волонтеры принимают сухой корм для собак и кошек, крупы, макаронные изделия. Будут рады принять в дар ошейники, пластиковые миски, одноразовые пелёнки, старые одеяла, полотенца и пастельное бельё. Всё это в приют, чтобы бездомные животные смогли пережить зиму.
Сбор предметов помощи будет проходить Лянторской школе №3 до 20 декабря
Дополнительные вопросы можно задать в сообществе «ВКонтакте» «Группа Добровольной Помощи 911 Сургут».
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ИСТОЧНИК KP.RU