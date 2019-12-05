СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-05T13:46:05+03:00

Театр из Сургутского района победил на международном фестивале «Санкт-Петербургская ассамблея искусств». Фото из сообщество «ВКонтакте» «Образование Сургутского района».

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Участники объединения «Театр мод Fantasy» Центра детского творчества поселка Федоровский Сургутского района заняли первое место на международном фестивале-конкурсе исполнительского мастерства «Санкт-Петербургские ассамблеи искусств». Их коллекция «Алиса в стране чудес» признана лучшей..

Сообщество «ВКонтакте» «Образование Сургутского района» сообщило, что в фестивале участвовали свыше 60 коллективов и 380 солистов и дуэтов, а также свыше 30 участников выставки из учебных заведений и организаций России и зарубежья.

География конкурса: Российская Федерация, Республика Беларусь, США, КНР, Республика Польша, Республика Литва, Республика Узбекистан.

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ИСТОЧНИК KP.RU