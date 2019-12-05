2019-12-05T13:33:28+03:00
Общество

В Ханты-Мансийском районе стартовал осенне-зимний этап операции «Лесовоз»

Она поможет выявить незаконных заготовителей древесины
Руслан Савинов
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В Ханты-Мансийском районе стартовал осенне-зимний этап операции «Лесовоз». Фото Природнадзора Югры.В Ханты-Мансийском районе стартовал осенне-зимний этап операции «Лесовоз». Фото Природнадзора Югры.
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Природнадзор Югры совместно с сотрудниками полиции усилен контроль за транспортировкой древесины в Ханты-Мансийском районе в рамках операции «Лесовоз».

На дорогах района организована работа мобильных групп с дежурствами. Сотрудники проверяют наличие сопроводительных документов на древесину у перевозчиков.

Без сопроводительных документов человеку грозит административная ответственностьв виде штрафа. На должностных лиц в налагается штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных средств. Юридические же лица обязаны возместить от 500 до 700 тысяч рублей.

Природнадзор Югры отмечает, что обо всех фактах незаконной заготовки и транспортировки древесины жители района могут сообщать по телефонам: 8 (3467) 388-794, 388-490.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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