В ХМАО состоится шахматный интернет-турнир для всех желающих
В Югре состоится открытый шахматный интернет-турнир с 10 по 12 декабря. Он посвящен Дню основания округа и Дню конституции России.
Как отмечает администрация Нефтеюганска, принять участие может абсолютно любой желающий житель региона. Участников распределят в три возрастные категории: 10 декабря сыграют дети 2006 – 2009 года рождения, 11 декабря – молодые люди 2002 – 2005 года рождения, а 12 декабря – совершеннолетние.
Соревнование пройдет на веб-портале «Шахматная планета» по инициативе депутата думы Нефтеюганска Сергея Чайкина и при поддержке шахматной школы Анатолия Карпова. Дополнительная информация содержится в положении о проведении турнира.
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ИСТОЧНИК KP.RU