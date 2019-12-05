2019-12-05T12:54:54+03:00
Общество

В ХМАО состоится шахматный интернет-турнир для всех желающих

Участников распределят по трем возрастам
Руслан Савинов
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В ХМАО состоится шахматный интернет-турнир для всех желающихВ ХМАО состоится шахматный интернет-турнир для всех желающихФото: pixabay.com
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В Югре состоится открытый шахматный интернет-турнир с 10 по 12 декабря. Он посвящен Дню основания округа и Дню конституции России.

Как отмечает администрация Нефтеюганска, принять участие может абсолютно любой желающий житель региона. Участников распределят в три возрастные категории: 10 декабря сыграют дети 2006 – 2009 года рождения, 11 декабря – молодые люди 2002 – 2005 года рождения, а 12 декабря – совершеннолетние.

Соревнование пройдет на веб-портале «Шахматная планета» по инициативе депутата думы Нефтеюганска Сергея Чайкина и при поддержке шахматной школы Анатолия Карпова. Дополнительная информация содержится в положении о проведении турнира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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