Жителей региона приглашают принять участие в конкурсе «Нормотворчество для бизнеса»

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-05T12:35:31+03:00

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО проводит конкурс прикладных инициатив «Нормотворчество для бизнеса». Конкурс будет проводиться ежегодно в целях привлечения жителей округа к процессу нормотворчества и развития условий для предпринимательства.

Конкурсная работа должна представлять собой нормотворческую инициативу, направленную на совершенствование действующих законов в сфере предпринимательства. Участник конкурса может изложить суть инициативы в произвольной форме.

К участию допускаются как юридические, так и физические лица старше 16 лет. Победители и участники будут награждены грамотами, а актуальные и обоснованные инициативами будут приняты в работу органами власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU