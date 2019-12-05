СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-05T12:22:35+03:00

В Урае прошёл городской турнир по робототехнике «ROBOWORLD – 2019» Фото: pixabay.com

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В Урае состоялся городской турнир по робототехнике «ROBOWORLD – 2019». В нём приняли участие 23 учащиеся школ города.

Турнир проводился для стимулирования интереса детей и молодежи в сфере инноваций и высоких технологий, создания условий для интеллектуального развития и содействия в профориентации.

По итогам состязаний призовые места распределись следующим образом по номинациям.

В номинации «Робо боулинг»: 1 место – Денис Кузьмин, школа №4, 2 место – Макар Пташник, школа №12, 3 место – Александр Драницин, школа №5,

В номинации «Битва Роботов»: 1 место – Кирилл Зорин, школа №6, 2 место – Аскар Шарафутдинов, школа №6, 3 место – Александр Платонов, школа №5.

Как сообщают в администрации Урая, победители и призеры получили ценные призы от организаторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU