В столице округа прошли «Медвежьи игрища»

СЕГОДНЯ 11:17 2019-12-05T11:17:32+03:00

В них приняли участие более двух сотен гостей

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В «Окружном Доме народного творчества» побывали более 200 гостей со всей Югры и Ямала для участия в цикле мероприятий обряда «Медвежьи игрища»

По данным департамента культуры ХМАО обряд «Медвежьи игрища» - культурный феномен, который позволяет прочувствовать связь между поколениями. Закономерное соблюдение составляющих частей обряда и его трансляция способствуют формированию национального единства и сохранению самобытной культуры народов Севера.

Гости цикла получили редкую возможность, на протяжении четырёх дней наблюдать все части ритуала: профанную (где ставятся небольшие шутливые театрализованные постановки «Нях ар», мужские и женские танцы и песни) и сакральную (где исполняются особые песни и танцы от лиц божеств, духов и мифических персонажей). В перерывах между частями праздника, мужчины попробовали сделать берестяные маски, в которых выступают персонажи «Нях ар». Любопытный факт: на это действо не допускаются женщины.

В социальных сетях множество восторженных и удивленных оценок мероприятию не только из разных уголков России, но из США, Финляндии, Франции и Великобритании.

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ИСТОЧНИК KP.RU