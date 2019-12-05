СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-05T11:04:04+03:00

В ХМАО стало на три десятка мастеров спорта больше. Фото: pixabay.com

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Министерство спорта РФ отметило заслуги 29 югорских спортсменов званием «Мастер спорта России».

Так, например, югорчанину Олегу Хандешину приказом Минспорта присвоили звание «Мастер спорта России международного класса». Спортсмен достиг титула благодаря выдающимся результатам в освоении ушу. Департамент физической культуры и спорта напоминает, что в июне 2019 года он завоевал одну золотую и две серебряные награды на Чемпионате мира в Китае по этому виду спорта.

Почетное спортивное звание теперь носят целый ряд спортсменов Югры.

Бодибилдинг: Брюхов Игорь Дмитриевич. Кикбоксинг: Ричард Куштанов, Бийболат Шахболатов, Александр Янгильдин. Пауэрлифтинг: Снежана Тимкова. Плавание: Марина Гефлинг, Павел Макаров, Артем Николаев, Кирилл Печников. Прыжки на батуте: Вадим Муллаяров, Руслан Насибуллин, Диана Шевченко.

Спортивная акробатика: Екатерина Алексеева Андреевна, Данила Марковский, Элина Муртазина, Елизавета Нагибина, Виктория Паршакова, Екатерина Попова, Луиза Салимова, Иван Сёмкин, Артур Субхангулов, Олег Чернявский. Спортивная гимнастика: Камила Галямова, Ксения Клименко Анастасия Сабанцева, Арина Струкова. Тайский бокс: Зораник Мадосян. Лыжные гонки: Татьяна Горбунова. Сноуборд: Анастасия Рябинина.

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ИСТОЧНИК KP.RU