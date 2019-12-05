СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-05T12:07:08+03:00

Жителя Сургутского района обманули в «Инстаграме» при покупке детской коляски Фото: pixabay.com

Ущерб составил более 20 тысяч рублей

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Приобретая детскую коляску через приложение «Инстаграм» в интернет-магазине «Shop.mom.life», житель Сургутского района потерял более 20 тысяч рублей. Товар не пришел, продавцы не отвечают, а аккаунт магазина удален.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО сообщает, что за минувшие сутки в регионе произошло 4 факта мошенничества и краж с банковских карт. Общий суммарный ущерб более 100 тысяч рублей. Среди пострадавших большинство мужчины и женщины среднего возраста.

По всем фактам полицией возбуждены уголовные дела и принимаются все возможные меры к задержанию подозреваемых.

Полиция Югры призывает быть особо бдительными при совершении сделок удаленным доступом.

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ИСТОЧНИК KP.RU