Когалымское медучрежедение обзавелось уникальным французским оборудованием для особенных детей

СЕГОДНЯ 10:39 2019-12-05T10:39:01+03:00

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В Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения доставили современное реабилитационное оборудование «TALKSUP», разработанное французским врачом и ученым Альфредом Томатисом.

Метод Томатиса основан на компьютерных аудио-программах, меняющих музыку в реальном времени для привлечения внимания развивающегося мозга. Немедицинское воздействие на ребёнка с помощью оборудования развивает навык слушания и помогает улучшить желание общаться и развиваться. Занятия проводятся с учетом особенностей каждого ребенка в соответствии с медпоказаниями.

Департамент соцразвития ХМАО сообщает, что специалисты центра уже детально изучили возможности оборудования и правила работы на нем.

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ИСТОЧНИК KP.RU