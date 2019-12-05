СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-05T10:29:28+03:00

Сургутянин чуть не лишился дорогого автомобиля из-за просроченных долгов. Фото УФССП ХМАО.

Он успел выкупить свой «InfinityQX70» за несколько дней до начала торгов

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Житель Сургута задолжал по договору займа более 800 тысяч рублей кредитной организации.

По данным УФССП по ХМАО, судебный пристав-исполнитель арестовал заложенное имущество, а именно автомобиль марки «InfinityQX70».

Но несмотря на арест автомобиля, должник по-прежнему не спешил погасить кредит. Мужчину предупредили, что если он срочно не погасит долг, то авто отправится на публичные торги.

За несколько дней до продажи сургутянин, не желая расставаться с дорогим любимым автомобилем, оплатил все долги. Кроме того, должник погасил исполнительский сбор размером более 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU