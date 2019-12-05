Сургутянин чуть не лишился дорогого автомобиля из-за просроченных долгов
Житель Сургута задолжал по договору займа более 800 тысяч рублей кредитной организации.
По данным УФССП по ХМАО, судебный пристав-исполнитель арестовал заложенное имущество, а именно автомобиль марки «InfinityQX70».
Но несмотря на арест автомобиля, должник по-прежнему не спешил погасить кредит. Мужчину предупредили, что если он срочно не погасит долг, то авто отправится на публичные торги.
За несколько дней до продажи сургутянин, не желая расставаться с дорогим любимым автомобилем, оплатил все долги. Кроме того, должник погасил исполнительский сбор размером более 50 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU