Нижневартовск оказался первым по количеству поисковых отрядов в Югре

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-05T10:24:55+03:00

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В Нижневартовске прошло торжественное закрытие одиннадцатого слета поисковых отрядов. На закрытии присутствовали все, кто помогает развивать военно-патриотическое движение.

- Нижневартовск занимает первое место по количеству поисковых отрядов в Югре. Поисковое движение здесь – одно из самых старейших в округе. Ребята ежегодно выезжают в места ведения боевых действий, чтобы пополнить своими находками единый всероссийский банк данных о погибших и без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны, - отметил почётный гость мероприятии депутат Сергей Великий.

В ходе экспедиций 2019 года поисковики нашли 19 бойцов и солдатский медальон, который передали на экспертизу в Москву. Выезд в поля – лишь часть работы поисковиков. После экспедиций они изучают архивы и собирают информацию, чтобы восстановить имена найденных бойцов.

Как сообщает дума региона, всего в Нижневартовске работает 21 поисковый и 22 юнармейских отрядов.

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ИСТОЧНИК KP.RU