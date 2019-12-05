Главную площадь Сургута планируют открыть в июне следующего года

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-05T10:25:34+03:00

Она обустроена уже на 40%

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Благоустройство главной городской площади на улице Университетской идет, несмотря на зимний период, полным ходом. Сейчас строителями укладывается тротуарная плитка с использованием систем обогрева.

На площади около 16 тысяч квадратных метров разместятся сцена с оборудованием, декоративные газоны, несколько торговых павильонов, зоны отдыха.

- Уже выполнены работы по устройству подпорных стен и выравниванию, прокладка сетей - Работы по благоустройству главной площади города выполнены на 40% и будут продолжаться, пока температура позволяет. Если потребуется, подрядчик устранит замечания, так как он взял на себя гарантийные обязательства. Объект планируем ввести в эксплуатацию в июне следующего года, – делится замглавы города Владимир Шмидт.

По данным администрации Сургута, стоимость проекта – более 90 миллионов рублей. Только 20% суммы выделено из бюджета города, остальные деньги получены по программе «Комфортная городская среда» из федерального и окружного бюджета. Жители города самостоятельно выбрали данный объект для благоустройства голосованием и внесли свои предложения по его внешнему виду.

Всего по этой программе в текущем году в Сургуте благоустраивают сразу пять общественных пространств: территорию исторического парка «Россия-моя история», сквер «Старожилов», парк «Кедровый лог и набережную СурГУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU