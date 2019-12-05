2019-12-05T09:40:24+03:00
Общество

Проходит финальный этап окружного конкурса «Библиотекарь года»

Конкурс проводится седьмой год подряд
Руслан Савинов
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Проходит финальный этап окружного конкурса «Библиотекарь года». Фото думы ЮгрыПроходит финальный этап окружного конкурса «Библиотекарь года». Фото думы Югры
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Государственная библиотека Югры совместно с библиотечной ассоциацией Югры дали старт финальному этапу VII окружного конкурса «Библиотекарь года – 2019».

В церемонии открытия окружного конкурса принял участие зампредседателя думы Югры , председатель ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин.

- От имени депутатского корпуса и от себя лично, как писателя, поздравляю вас с таким замечательным конкурсом! Желаю плодотворной, умной и содержательной работы – отметил депутат.

По данным окружной думы, частниками конкурса «Библиотекарь года» стали молодые специалисты общедоступных книгохранилищ автономного округа, прошедшие отборочный этап на муниципальном уровне, творчески работающие, имеющие высокий профессиональный рейтинг среди читателей, коллег и населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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