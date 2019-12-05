СЕГОДНЯ 09:31 2019-12-05T09:31:32+03:00

Жительница Кондинского района при покупке телефона в интернете стала жертвой аферистов Фото: pixabay.com

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Полиция взялась за дело о мошенничестве в интернете при покупке дорогого телефона жительницей Кондинского района.

По данным УМВД ХМАО, доверчивая покупательница увидела в интернете информацию о продаже дорогостоящего телефона известного бренда по более низкой цене. Не долго думая, она купила телефон в подарок своей дочери.

Через некоторое время, связавшись с модераторами сайта, потерпевшая узнала, что объявления о продаже телефона на их сайте не размещались.

Полицией возбуждено дело по статье «Мошенничество». Принимаются меры к установлению личности и задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU