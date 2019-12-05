В Урае отгремел окружной конкурс эстрадного вокала «Твой голос»

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-05T09:20:16+03:00

В составе жюри были эксперты эстрадной и джазовой музыки

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Региональный конкурс эстрадного вокала «Твой голос» состоялся в Урае. Более 250 коллективов и сольных исполнителей из разных точек региона посоревновались за звание лучших. Их объединила общая цель – показать уровень своего мастерства.

Участники выступили в трех номинациях в шести возрастных категориях. Отборочный этап продолжался два дня. В состав жюри вошли эксперты в области эстрадной и джазовой музыки.

Обладателями гран-при в номинации соло и ансамбли стали участники из города Урай. А гран-при в номинации профессионал присудили вокалистам из города Советский.

По данным думы Югры, завершился фестиваль гала-концертом с лучшими номерами конкурса.

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ИСТОЧНИК KP.RU