Предприниматель Нижневартовска не выплачивал зарплату несовершеннолетнему работнику

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-05T09:11:09+03:00

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Прокуратура Нижневартовска решила проблему несоблюдения трудовых прав юного работника. Проверка прошла после обращения в ведомство матери ребенка.

Несовершеннолетий работал у одного из индивидуальных предпринимателей, который на протяжении полутора месяцев не платил молодому человеку зарплату. Предпринимателя заставили погасить долг в размере 17 тысяч рублей перед ребёнком.

Также прокурор возбудил в отношении индивидуального предпринимателя четыре дела об административных правонарушениях. Дела направлены в территориальный отдел госинспекции труда в ХМАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU