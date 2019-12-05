В Париже открылась международная языковая конференция при участии губернатора ХМАО

СЕГОДНЯ 09:01 2019-12-05T09:01:20+03:00

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В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошло открытие международной конференция «Языковые технологии для всех: обеспечение языкового разнообразия и многоязычия во всем мире». Участниками стали делегаты стали свыше 150 ведущих ученых в сфере языковой политики, правительств, руководители международных и национальных организаций России и стран со всех континентов.

На конференции губернатор ХМАО рассказала об отдельных практиках региона в области сохранения родных языков коренных народов.

- В нашем регионе на языках коренных народов выпускаются три газеты и два детских журнала общим годовым тиражом 123 тысячи экземпляров. Транслируются телевизионные культурно-просветительские, образовательные программы на родных языках в объёме 1410 минут, на радио – 2260 минут в год, – подчеркнула она.

Комарова отметила, что Югра ведёт семь постоянно действующих международных проектов, совместных с ЮНЕСКО. К их реализации ежегодно привлекаются свыше 20 тысяч человек. В числе проектов – международная экологическая акция, четыре действующих школы ЮНЕСКО и запланированная к открытию вторая кафедра международной организации.

По данным правительства Югры, конференция завершает международный год языков коренных народов. Она затрагивает широкий спектр вопросов сохранения языков, развития языкового разнообразия и многоязычия как в реальном мире, так и в интернете.

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ИСТОЧНИК KP.RU