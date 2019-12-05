Около ста заключенных Сургута получили работу в горэлектросетях в рамках проекта адаптации

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-05T08:52:10+03:00

Около ста заключенных Сургута получили работу в горэлектросетях города в рамках проекта адаптации Фото: pixabay.com

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В рамках сотрудничества УФСИН по ХМАО и сургутского центра занятости населения компания «Сургутские городские электрические сети» дала рабочие места порядка 100 заключенным в период отбывания тюремного наказания.

Новоиспеченные рабочие проводят земляные работы по подготовке и раскатке кабельных линий электропередачи, а также работы по благоустройству территорий на энергообъектах.

- В рамках сотрудничества с УФСИН мы создали условия для адаптации заключенных к гражданской жизни. Молодые люди, отбывающие наказание в местах лишения свободы, получили возможность приобретения нового опыты работы и стабильного заработка, - заявил гендиректор «СГЭС» Пак Мен Чер.

По его же словам, Все работники из числа осужденных получили спецодежду и необходимый инвентарем, проинструктированы и обучены по охране труда.

- Важно, чтобы во время отбывания наказания заключенный был вовлечен в трудовой процесс, не потерял навыки работы, это помогает адаптироваться к новой жизни после освобождения из исправительного учреждения», - заявил руководитель исправительного учреждения Максим Рябов.

По данным, пресс-службы сургутских городских электрических сетей, всего с мая по ноябрь 2019 года «СГЭС» совместно с рабочими из числа осужденных было построено около 16 километров трасс. Сотрудничество с исправительным учреждением продолжится и в следующем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU