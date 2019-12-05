Мошенники, притворяясь Роспотребнадзором дурачят югорцев

СЕГОДНЯ 08:19 2019-12-05T08:19:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор по ХМАО сообщает о непрекращающихся случаях мошенничества. Через «Почту России» присылают уведомления об уплате административного штрафа, якобы от имени руководителя ведомства. Реквизиты, указанные в уведомлении, принадлежат мошенникам.

В случае сомнений в правильности полученного требования об уплате административного штрафа необходимо обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора по телефону в 8(3467)360003, добавочный 1407.

Ведомство просит жителей автономного округа при возникновении подобных ситуаций, немедленно обращаться в полицию.

Также необходимо добавить, что Роспотребнадзор является территориальным органом исполнительной власти и не осуществляет сбор денег.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU