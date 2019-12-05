2019-12-05T08:04:42+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали 11 человек. Есть погибший

Задержаны семь нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
За минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали 11 человек. Есть погибший. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали 11 человек. Есть погибший. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в Нижневартвоском районе. При столкновении самосвала и легковушки погиб один человек.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 19 часов 15 минут на 28 км автодороги «Нижневартовск – Радужный» в Нижневартовском районе произошло столкновение грузового самосвала «Мерседес» и «Тойота Камри».

В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний водитель автомобиля «Тойота» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, водитель «Мерседес» и два пассажира «Тойота», 37-летняяженщина 1982 и 36-летни мужчина получили травмы.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 11 получили травмы.

Задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 18 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники, притворяясь Роспотребнадзором дурачят югорцев
В поселке Пионерский 6 пожарных тушили загоревшуюся «Шкоду Октавия»
Жителя Ханты-Мансийска будут судить за найденный на улице дешевый телефон
На гуманитарном форуме в Сургуте примут участие 700 человек
Сургутский суд дал 8 лет тюрьмы наркосбытчику
Школы Сургута завершили переход на электронные дневники
Погода в Югре 5 декабря: много снега
Более десяти тысяч школьников Югры написали итоговое сочинение
Пивной банкой из окна житель Сургутского района повредил чужое авто
Брокерскую комиссию возвращают новым клиентам
Вартовчанка признана лучшим учителем-логопедом России
В Нефтеюганске наградили победителя окружного конкурса на тему выборов
Робот-хирург Da Vinci успешно помогает врачам окружного центра в проведении операций
Почти 87% жителей региона положительно оценивают межконфессиональные отношения в ХМАО
Сургутянин весь день расплачивался чужой найденной кредиткой
В Нижневартовске сотрудница страховой компании присвоила деньги, вырученные от продажи полисов
Сборная РФ по боксу прибыла для подготовки к кубку нефтяных стран в Белоярский
Молодые парламентарии Нижневартовска приняли участие в форуме «Будущее России»
«Мазда» и «Вольво» столкнулись на дороге «Нижневартовск – Радужный»
Более тысячи жителей региона за год прошли обучение цифровой грамотности