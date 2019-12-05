СЕГОДНЯ 08:04 2019-12-05T08:04:42+03:00

За минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали 11 человек. Есть погибший. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в Нижневартвоском районе. При столкновении самосвала и легковушки погиб один человек.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 19 часов 15 минут на 28 км автодороги «Нижневартовск – Радужный» в Нижневартовском районе произошло столкновение грузового самосвала «Мерседес» и «Тойота Камри».

В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний водитель автомобиля «Тойота» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, водитель «Мерседес» и два пассажира «Тойота», 37-летняяженщина 1982 и 36-летни мужчина получили травмы.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 11 получили травмы.

Задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 18 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU