В поселке Пионерский 6 пожарных тушили загоревшуюся «Шкоду Октавия»

СЕГОДНЯ 07:57 2019-12-05T07:57:14+03:00

Автомобиль сгорел рано утром. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре

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Ремонт автомобиля в кругленькую сумму выйдет югорчанину после пожара сегодня утром. На тушение машины выехали два пожарных расчета.

Как сообщили в МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, в 05:23 поступило сообщение о возгорании автомобиля «Skoda Octavia» в городском поселке Пионерский в Советском районе. Возгорание было локализовано в 05:31, открытое горение ликвидировано в 05:32. Моторный отсек автомобиля полностью выгорел.

Для ликвидации пожара от «Центроспас-Югория» были задействованы шесть человек и два единицы специальной техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания.

ИСТОЧНИК KP.RU