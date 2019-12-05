2019-12-05T07:57:14+03:00
Происшествия

В поселке Пионерский 6 пожарных тушили загоревшуюся «Шкоду Октавия»

Моторный отсек выгорел полностью
Алена Кульмухаметова
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Автомобиль сгорел рано утром. Фото с сайта МЧС по ХМАО-ЮгреАвтомобиль сгорел рано утром. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре
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Ремонт автомобиля в кругленькую сумму выйдет югорчанину после пожара сегодня утром. На тушение машины выехали два пожарных расчета.

Как сообщили в МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, в 05:23 поступило сообщение о возгорании автомобиля «Skoda Octavia» в городском поселке Пионерский в Советском районе. Возгорание было локализовано в 05:31, открытое горение ликвидировано в 05:32. Моторный отсек автомобиля полностью выгорел.

Для ликвидации пожара от «Центроспас-Югория» были задействованы шесть человек и два единицы специальной техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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