СЕГОДНЯ 07:39 2019-12-05T07:39:01+03:00

Жителя Ханты-Мансийска будут судить за найденный на улице дешевый телефон. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Жительница окружной столицы Югры потеряла на улице мобильный телефон. Его нашел мужчина и забрал себе. За находку ему придется ответить по всей строгости закона.

Как рассказали в УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Ханты-Мансийска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен 35-летний подозреваемый, который ранее в районе одного из домов по улице Чехова нашел сотовый телефон стоимостью 3500 рублей, принадлежащий 50-летней местной жительнице. Мобильник он присвоил себе. В настоящее время техника изъята.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU