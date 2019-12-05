2019-12-05T07:39:01+03:00
Происшествия

Жителя Ханты-Мансийска будут судить за найденный на улице дешевый телефон

Мужчина взял вещь себе
Алена Кульмухаметова
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Жителя Ханты-Мансийска будут судить за найденный на улице дешевый телефон. Фото с сайта pixabay.comЖителя Ханты-Мансийска будут судить за найденный на улице дешевый телефон. Фото с сайта pixabay.com
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Жительница окружной столицы Югры потеряла на улице мобильный телефон. Его нашел мужчина и забрал себе. За находку ему придется ответить по всей строгости закона.

Как рассказали в УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Ханты-Мансийска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен 35-летний подозреваемый, который ранее в районе одного из домов по улице Чехова нашел сотовый телефон стоимостью 3500 рублей, принадлежащий 50-летней местной жительнице. Мобильник он присвоил себе. В настоящее время техника изъята.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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