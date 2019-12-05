Жителя Ханты-Мансийска будут судить за найденный на улице дешевый телефон
Жительница окружной столицы Югры потеряла на улице мобильный телефон. Его нашел мужчина и забрал себе. За находку ему придется ответить по всей строгости закона.
Как рассказали в УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Ханты-Мансийска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен 35-летний подозреваемый, который ранее в районе одного из домов по улице Чехова нашел сотовый телефон стоимостью 3500 рублей, принадлежащий 50-летней местной жительнице. Мобильник он присвоил себе. В настоящее время техника изъята.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU