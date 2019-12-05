2019-12-05T07:16:16+03:00
Общество

На гуманитарном форуме в Сургуте примут участие 700 человек

Их ждет насыщенная программа
Алена Кульмухаметова
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Форум состоится в сургутской филармонии. Фото с сайта pixabay.comФорум состоится в сургутской филармонии. Фото с сайта pixabay.com
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В Сургуте 7 декабря стартует IV международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». В течение двух дней в нем примут участие федеральные и зарубежные эксперты, представители власти, бизнеса, некоммерческого сектора и инициативные югорчане. Свое участие в форуме уже подтвердили более 700 человек.

Как рассказали в городской администрации, участники форума обсудят вопросы общественного контроля и правозащитной деятельности, поделятся идеями привлечения населения в местное самоуправление, представят опыт лучших практик гражданских инициатив, обсудят влияние женщин на развитие регионов. В программе мероприятия пленарное заседание, форсайт-сессии, лекции, панельные дискуссии, семинар-тренинг, а также торжественная церемония награждения победителей конкурса социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание-2019».

Программа форума отражает основные тенденции развития системы поддержки гражданских инициатив. Сургуту намерен поделиться опытом с соседями поделиться с соседями. В городе растет количество граждан, вовлеченных в проект инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online». Он заработал три года назад.

С программой форума можно ознакомиться на сайте.

Добавим, что во время форума пройдут заключительное заседание Общественной палаты Югры V состава и первое заседание Общественной палаты Югры VI состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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