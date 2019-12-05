Сургутский суд дал 8 лет тюрьмы наркосбытчику

СЕГОДНЯ 06:54 2019-12-05T06:54:44+03:00

Свои доходы он отмывал с помощью биткоинов

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Сургутский городской суд вынес обвинение местному жителю за сбыт и покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, а также легализацию преступных доходов.

По данным прокуратуры ХМАО, осужденный в мае и ноябре прошлого года продал двум покупателям в интернете гашиш общим весом почти 8 грамм.

Помимо этого в феврале 2019 года он расфасовал «синтетику» весом боле 41 грамма на мелкие партии для дальнейшего сбыта и хранил ее дома, а часть наркотиков поместил в тайники-закладки на территории Сургута.

При обыске полицией у него также были найдены свертки с кокаином массой более грамма, банки с марихуаной массой около полутора грамм и гашиш массой менее полу грамма.

С мая 2018 по февраль 2019 года преступник обменял заработанную криптовалюту на рубли, легализовав преступных доходов на сумму 73,5 тысячи рублей.

Суд приговорил его к 8 годам строго режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU