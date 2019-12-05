Школы Сургута завершили переход на электронные дневники
В Сургуте завершился переход всех школ на новую цифровую образовательную платформу Югры. В систему уже вносятся текущие оценки второй четверти.
- С помощью электронного дневника у родителей также есть возможность быть в курсе всех полученных оценок, пропусков, домашних заданий и полученных замечаний, — отметила замдиректора департамента образования Сургута Анна Хотмирова.
Кроме того, в ГИС «Образование Югры» содержится вся необходимая информация о других элементах учебы: расписание, календарно-тематические планы, данные о педагогах.
По информации администрации Сургута, для получения доступа в дневник необходимо предоставить в школу СНИЛС, дату своего рождения и номер телефона. После внесения этих данных в систему в течение одного дня услуга становится доступна для заявителя на портале Госуслуг.
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ИСТОЧНИК KP.RU