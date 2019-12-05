Школы Сургута завершили переход на электронные дневники

СЕГОДНЯ 06:20 2019-12-05T06:20:29+03:00

В цифровом виде полностью доступна информация об оценках и пропусках

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В Сургуте завершился переход всех школ на новую цифровую образовательную платформу Югры. В систему уже вносятся текущие оценки второй четверти.

- С помощью электронного дневника у родителей также есть возможность быть в курсе всех полученных оценок, пропусков, домашних заданий и полученных замечаний, — отметила замдиректора департамента образования Сургута Анна Хотмирова.

Кроме того, в ГИС «Образование Югры» содержится вся необходимая информация о других элементах учебы: расписание, календарно-тематические планы, данные о педагогах.

По информации администрации Сургута, для получения доступа в дневник необходимо предоставить в школу СНИЛС, дату своего рождения и номер телефона. После внесения этих данных в систему в течение одного дня услуга становится доступна для заявителя на портале Госуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU