2019-12-05T06:20:29+03:00
Общество

Школы Сургута завершили переход на электронные дневники

В цифровом виде полностью доступна информация об оценках и пропусках
Руслан Савинов
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Школы Сургута завершили переход на электронные дневникиШколы Сургута завершили переход на электронные дневникиФото: pixabay.com
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В Сургуте завершился переход всех школ на новую цифровую образовательную платформу Югры. В систему уже вносятся текущие оценки второй четверти.

- С помощью электронного дневника у родителей также есть возможность быть в курсе всех полученных оценок, пропусков, домашних заданий и полученных замечаний, — отметила замдиректора департамента образования Сургута Анна Хотмирова.

Кроме того, в ГИС «Образование Югры» содержится вся необходимая информация о других элементах учебы: расписание, календарно-тематические планы, данные о педагогах.

По информации администрации Сургута, для получения доступа в дневник необходимо предоставить в школу СНИЛС, дату своего рождения и номер телефона. После внесения этих данных в систему в течение одного дня услуга становится доступна для заявителя на портале Госуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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