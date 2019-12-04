Полиция Лянтора задержала мужчину, совершившего сразу два преступления

СЕГОДНЯ 08:15 2019-12-04T08:15:37+03:00

Он обвиняется в причинении вреда здоровью и краже

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Полиция Сургутского района подозревает задержанного мужчину 1982 года рождения в умышленном причинении вреда здоровью и краже.

По данным УМВД ХМАО, злоумышленник распивал алкоголь со своим знакомым. Во время пьянки он приревновал его к своей спутнице и избил.

Кроме того, уже в отделе полиции у него обнаружили чужой сотовый телефон. Телефон оказался собственностью избитого им мужчины. Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Сейчас преступник помещен в изолятор временного содержания. Он обвиняется по статьям «Кража», предусматривающей до пяти лет лишения свободы, и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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ИСТОЧНИК KP.RU