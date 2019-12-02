СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-02T10:34:42+03:00

Телефонный терроризм обернётся для жителя Пыть-Яха тюремным сроком. Фото УМВД по ХМАО

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Накануне городскую больницу Пыть-Яха эвакуировали из-за звонка местного жителя.

Врачи горбольницы получили звонок в регистратуру от неизвестного о том, что скоро здесь будет совершено особо тяжкое преступление.

Полиция и экстренные службы незамедлительно приняли неотложные меры по предотвращению возможного преступления. Вокруг медучреждения полицейские провели оцепление, пациентов и медперсонал эвакуировали. В ходе проверки поступившая информация не подтвердилась.

В течение нескольких часов оперативники установили личность звонившего. Им оказался безработный мужчина 1980 года рождения. В ходе беседы он сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. За лжеминирование предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU