Телефонный терроризм обернётся для жителя Пыть-Яха тюремным сроком
Накануне городскую больницу Пыть-Яха эвакуировали из-за звонка местного жителя.
Врачи горбольницы получили звонок в регистратуру от неизвестного о том, что скоро здесь будет совершено особо тяжкое преступление.
Полиция и экстренные службы незамедлительно приняли неотложные меры по предотвращению возможного преступления. Вокруг медучреждения полицейские провели оцепление, пациентов и медперсонал эвакуировали. В ходе проверки поступившая информация не подтвердилась.
В течение нескольких часов оперативники установили личность звонившего. Им оказался безработный мужчина 1980 года рождения. В ходе беседы он сознался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело. За лжеминирование предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU