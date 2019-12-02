2019-12-02T10:34:42+03:00
Происшествия

Телефонный терроризм обернётся для жителя Пыть-Яха тюремным сроком

Из-за его звонка эвакуировали городскую больницу
Руслан Савинов
Поделиться:
Телефонный терроризм обернётся для жителя Пыть-Яха тюремным сроком. Фото УМВД по ХМАОТелефонный терроризм обернётся для жителя Пыть-Яха тюремным сроком. Фото УМВД по ХМАО
Изменить размер текста:

Накануне городскую больницу Пыть-Яха эвакуировали из-за звонка местного жителя.

Врачи горбольницы получили звонок в регистратуру от неизвестного о том, что скоро здесь будет совершено особо тяжкое преступление.

Полиция и экстренные службы незамедлительно приняли неотложные меры по предотвращению возможного преступления. Вокруг медучреждения полицейские провели оцепление, пациентов и медперсонал эвакуировали. В ходе проверки поступившая информация не подтвердилась.

В течение нескольких часов оперативники установили личность звонившего. Им оказался безработный мужчина 1980 года рождения. В ходе беседы он сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. За лжеминирование предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Югорска получил по почте часы вместо сигнализации
Скорая помощь Нефтеюганска получила новое оборудование
Полиция Советского района задержала местного жителя за хранение наркотиков
Югра станет одним из организаторов международной конференции в Париже
Глава Сургута призвал публиковать снимки зимнего города с хэштегом #столицаснега
Более ста человек приняли участие в форуме «Когалым – территория равных!»
Прокуратура Пыть-Яха добилась признания недействительными дипломов об образовании замдиректора городского хозяйства
Вартовчане выбирают здоровый образ жизни
Любители зимней рыбалки посоревновались между собой в Малом Атлыме
Бывший сотрудник колонии в Сургуте осуждён за взятку
Пятый адаптивный фэшн-концерт прошёл в окружной столице
Украинец-наркодилер осуждён в Нижневартовске за сбыт наркотиков
Югра вошла в десятку российских регионов по уровню зарплат
В Мегионе задержали похитителей нефти