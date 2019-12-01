2019-12-01T09:23:29+03:00
Происшествия

Три человека погибли в Югре при столкновении легковушки и автоцистерны

Обстоятельства трагедии выясняются
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Три человека погибли в Югре при столкновении легковушки, КамАЗа и цистерныТри человека погибли в Югре при столкновении легковушки, КамАЗа и цистерны
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Три человека погибли 30 ноября на трассе МегионНижневартовск в Югре. По предварительным данным, около 11.30 водитель «Ниссан Террано» ехал в сторону Нижневартовска. На 201-м км автодороги иномарку занесло на встречку, где и произошло столкновение с КамАЗом и автоцистерной.

В результате удара водитель «Ниссана» и двое пассажиров от полученных травм погибли на месте. В настоящее время все обстоятельства субботней трагедии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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