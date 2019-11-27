СЕГОДНЯ 15:54 2019-11-27T15:54:01+03:00

Погорельцам из Сургута власти предоставят квартиры в новом жилье. Фото с сайта администрации города Сургут

На заседании было решено отказаться от маневренного фонда

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Администрация Сургута предоставит постоянное жилье пострадавшим в результате пожара в жилом доме поселка Дорожного. Квартиры в новом, а не маневренном жилом фонде покажут будущим собственникам уже завтра. Об этом сообщили в администрации Сургута сегодня, 27 ноября.

Пострадавшим от пожара в поселке Дорожный будут предоставлены квартиры в новых домах. Там выполнен ремонт, установлены электрические плиты, гарнитур для ванной комнаты и санузла.

На сегодняшний день большинство пострадавших временно размещены в гостинице «Обь» по поручению главы города Вадима Шувалова. Администрация Сургута создала безбарьерную среду для получения жителями необходимой психологической, материальной помощи, восстановления утраченных документов. За каждой семьей закреплен ответственный сотрудник управления ГО и ЧС, который работает с семьями в индивидуальном порядке.

Кроме этого, в городском центре социального обслуживания по улице Лермонтова 3/1 организован круглосуточный пункт приема посильной помощи от сургутян, желающих оказать поддержку пострадавшим. Жители города проявили небывалую отзывчивость.

Напомним, что помощь сургутянам в размере 2,5 миллиона рублей поступит также из окружного резервного фонда. Единовременную материальную помощь в размере одного миллиона получит семья погибшего. Помимо этого, выплаты от 100 до 300 тысяч рублей предоставят погорельцам, получившим травмы.

Пожар в 2-этажном доме № 4 поселка Дорожный произошел 25 ноября. В результате возгорания пострадали семь человек, в том числе один ребенок. Один человек погиб.

По предварительным данным, возгорание произошло в санузле из-за короткого замыкания проводки.

ИСТОЧНИК KP.RU