Жители Ханты-Мансийска отказались создавать лесопарковый зеленый пояс вокруг города

СЕГОДНЯ 15:47 2019-11-27T15:47:24+03:00

Активные горожане решили, что зеленый пояс им не нужен. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Вопрос с его созданием уже неактуален

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Утверждение территории и границ «лесопаркового зеленого пояса» в административном центре Югры – такую тему обсудили на общественных слушаниях в Ханты-Мансийске.

В городской администрации пояснили, что лесопарковый зеленый пояс — это природный каркас города, в который входят леса, реки, береговые линии, озера и пруды. Он создается для того, чтобы укрепить экологию города и защитить ее от негативного воздействия.

Для Ханты-Мансийска это не совсем актуально, так как в городе уже располагается особо охраняемая природная территория регионального значения – парк «Самаровский чугас».

С инициативой о формировании «зеленого пояса» региональное отделение ОНФ в Югре выступило еще в августе 2017 года, предложив включить в него уникальные городские леса самаровских холмов.

Тема размещения «зеленого пояса» была вынесена на общественные обсуждения. Основной вопрос – нужно ли включать «зеленый пояс» в состав природного парка? Ведь тогда над ним необходимо установить дополнительный контроль.

По мнению председателя профсоюзной организации работников образования города Ханты-Мансийска Екатерины Черновой, дополнительный надзор над территорией «Самаровского чугаса» отрицательно на нем скажется.

В завершение встречи участники голосованием приняли решение о нецелесообразности создания лесопаркового зеленого пояса на территории города Ханты-Мансийска.

ИСТОЧНИК KP.RU