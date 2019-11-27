Жители Ханты-Мансийска отказались создавать лесопарковый зеленый пояс вокруг города
Утверждение территории и границ «лесопаркового зеленого пояса» в административном центре Югры – такую тему обсудили на общественных слушаниях в Ханты-Мансийске.
В городской администрации пояснили, что лесопарковый зеленый пояс — это природный каркас города, в который входят леса, реки, береговые линии, озера и пруды. Он создается для того, чтобы укрепить экологию города и защитить ее от негативного воздействия.
Для Ханты-Мансийска это не совсем актуально, так как в городе уже располагается особо охраняемая природная территория регионального значения – парк «Самаровский чугас».
С инициативой о формировании «зеленого пояса» региональное отделение ОНФ в Югре выступило еще в августе 2017 года, предложив включить в него уникальные городские леса самаровских холмов.
Тема размещения «зеленого пояса» была вынесена на общественные обсуждения. Основной вопрос – нужно ли включать «зеленый пояс» в состав природного парка? Ведь тогда над ним необходимо установить дополнительный контроль.
По мнению председателя профсоюзной организации работников образования города Ханты-Мансийска Екатерины Черновой, дополнительный надзор над территорией «Самаровского чугаса» отрицательно на нем скажется.
В завершение встречи участники голосованием приняли решение о нецелесообразности создания лесопаркового зеленого пояса на территории города Ханты-Мансийска.
ИСТОЧНИК KP.RU