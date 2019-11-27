2019-11-27T11:53:43+03:00
Происшествия

В Сургуте водитель проскочила на «красный» и врезалась в торговый киоск

Пострадала продавец торговой точки
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте водитель проскочила на «красный» и врезалась в торговый киоск. Фото из группы "Типичный Сургут" во ВКонтактеВ Сургуте водитель проскочила на «красный» и врезалась в торговый киоск. Фото из группы "Типичный Сургут" во ВКонтакте
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Сургуте по вине женщины-водителя. Она нарушила правила дорожного движения и смяла иномарку и торговый павильон.

- Утром 26 ноября у 25 дома на улице Киртбая девушка за рулем «Nissan Cube» ехала по Югорскому тракту со стороны «Нефтяника» к Грибоедовской развязке. На перекрестке с Показаньева она проскочила на «красный», затем ее авто занесло, сообщает «Сургут 24». Решив выйти из заноса, водитель нажала на педаль газа и еще больше ушла в занос, перескочив бордюр, она врезалась в торговый павильон, а далее по инерции ее авто отбросило на припаркованную «Toyota Camry».

Сама виновница ДТП не сильно пострадала – сработали подушки безопасности, а вот продавцу магазинчика потребовалась помощь травматологов. Женщина в момент ДТП находилась в месте, куда врезалась горе-водительница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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