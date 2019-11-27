2019-11-27T10:51:33+03:00
Общество

Предприниматели из Югры накопили долгов за вывоз мусора на 268 миллионов рублей

Регоператор продолжает выстраивать отношения с юридическими лицами
Алена Кульмухаметова
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Предприниматели из Югры накопили долгов за вывоз мусора на 268 миллионов рублей. Фото с сайта "Югра - Экология"Предприниматели из Югры накопили долгов за вывоз мусора на 268 миллионов рублей. Фото с сайта "Югра - Экология"
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Региональный оператор сферы обращения с отходами на территории ХМАО-Югры подводит итоги договорной кампании с предпринимателями.

Так, в южной зоне, где «Югра-Экология» работает с января 2019 года, а в Урае, Ханты-Мансийске и Кондинском районе — с октября 2018 года, 57,3% юридических лиц заключили договор на услугу «Обращение с ТКО».

С июля 2019 года «Югра-Экология» исполняет обязанности в северной зоне, здесь всего 25,2% предпринимателей заключили договор. Остальные предпочитают отмалчиваться.

Напомним, что счета юридическим лицам выставляются с момента утверждения тарифа и начала работы рег.оператора. Более того, начисления производятся вне зависимости от оформления договора в письменной форме.

На текущий момент общий долг юридических лиц за услугу «Обращение с ТКО» превышает 268 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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