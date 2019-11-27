2019-11-27T09:40:38+03:00
Общество

Правительство Югры выделит 4 муниципалитетам округа средства для погашения задолженности за энергоресурсы

Деньги направляются в Нягань, Пыть-Ях, Югорск, Советский район
Алена Кульмухаметова
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Правительство Югры выделит 4 муниципалитетам округа средства для погашения задолженности за энергоресурсы. Фото с сайта правительства ЮгрыПравительство Югры выделит 4 муниципалитетам округа средства для погашения задолженности за энергоресурсы. Фото с сайта правительства Югры
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Решение о выделении муниципалитетам средств из резервного фонда приняли члены югорского правительства в ходе внеочередного заседания, которое провела глава региона Наталья Комарова.

- Муниципалитетам выделяется 761 миллион рублей из резервного фонда правительства Югры на ликвидацию задолженности организаций коммунального комплекса перед поставщиками энергоресурсов. Основная цель – недопущение возникновения риска сбоев в работе коммунальных систем в отопительный сезон 2019-2020 годов, - сказала губернатор.

Эти средства направляются в Нягань, Пыть-Ях, Югорск, Советский район. Они позволят обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона.

Главы указанных муниципалитетов заверили членов правительства и губернатора, что сложившаяся задолженность будет погашена в полном объёме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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