В Ханты-Мансийске устанавливают «умные» светофоры

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-26T12:47:15+03:00

Их можно увидеть над проезжей частью на 8-ми самых крупных перекрестках города

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Светофоры на выносных консолях с подсветкой устанавливают в окружной столице. Жители города могут их увидеть над проезжей частью на 8-ми самых крупных перекрестках города – улиц Мира и Калинина, Мира и Строителей, Гагарина и Лермонтова и других.

Как сообщили в администрации города Ханты-Мансийск, у таких светофоров – особая конструкция, которая позволяет установить информационные или световые элементы непосредственно над автотрассой. Консольные опоры «нависают» над дорогой метров на шесть и дополнительно подсвечиваются. Светодиодная лента, закрепленная на опоре, загорается синхронно с красной, желтой и зеленой фазой светофора. Такая система защищена устройством автоматической защиты на случай выхода из строя любого компонента светофора. В этом случае световой индикатор и световые элементы отключаются. Помимо подсветки, светофоры имеют полюбившуюся всем автомобилистам систему обратного отсчета.

Благодаря удобному расположению, светофоры привлекают внимание водителей и пешеходов, их видят все без исключения участники дорожного движения при любых погодных условиях.

В 2020 году работа по модернизации светофоров, расположенных на территории Ханты-Мансийска, будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU