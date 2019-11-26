2019-11-26T12:47:15+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске устанавливают «умные» светофоры

Их можно увидеть над проезжей частью на 8-ми самых крупных перекрестках города
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске устанавливают «умные» светофоры. Фото с сайта pixabay.comВ Ханты-Мансийске устанавливают «умные» светофоры. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Светофоры на выносных консолях с подсветкой устанавливают в окружной столице. Жители города могут их увидеть над проезжей частью на 8-ми самых крупных перекрестках города – улиц Мира и Калинина, Мира и Строителей, Гагарина и Лермонтова и других.

Как сообщили в администрации города Ханты-Мансийск, у таких светофоров – особая конструкция, которая позволяет установить информационные или световые элементы непосредственно над автотрассой. Консольные опоры «нависают» над дорогой метров на шесть и дополнительно подсвечиваются. Светодиодная лента, закрепленная на опоре, загорается синхронно с красной, желтой и зеленой фазой светофора. Такая система защищена устройством автоматической защиты на случай выхода из строя любого компонента светофора. В этом случае световой индикатор и световые элементы отключаются. Помимо подсветки, светофоры имеют полюбившуюся всем автомобилистам систему обратного отсчета.

Благодаря удобному расположению, светофоры привлекают внимание водителей и пешеходов, их видят все без исключения участники дорожного движения при любых погодных условиях.

В 2020 году работа по модернизации светофоров, расположенных на территории Ханты-Мансийска, будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мегионе завершили строительство долгожданного спорткомплекса
В Югре ведут борьбу с онкологическими заболеваниями с помощью новых технологий
Мошенники оставили сургутянку без красной икры на новогодний стол
В Югре медики отмечают низкий порог заболеваемости гриппом
На трассе в Нижневартовском районе насмерть разбился водитель «КамАЗа»
В Кондинском районе коммунальщики винят местных жителей в холодных батареях
В Когалыме к новому году возведут два снежных городка
Из кранов жителей Урая льется черная вода с песком
Жительницу Лянтора судят за помощь иностранке
Глава Березово отдал в собственность муниципальную квартиру по знакомству
В 7сезоне шоу «Голос. Дети» за победу поборется юная жительница Ханты-Мансийска
В Ханты-Мансийске состоится турнир единоборств «Кубок Содружества»