Югра полностью готова к осенне-зимнему сезону

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-26T10:16:08+03:00

На эти цели было потрачено свыше 9,7 миллиарда рублей

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Мероприятия по подготовке объектов ЖХК к осенне-зимнему периоду в Югре выполнены в полном объёме. Подача тепла в объекты в жилые дома начнётся со 2-16 сентября в зависимости от температуры в муниципалитете.

По словам Елены Шухоровой, замдиректора регионального департамента ЖКХ и энергетики, для проведения работ по подготовке объектов ЖХК к осенне-зимнему периоду было направлено свыше 9,7 миллиарда рублей. Для обеспечения безаварийности работы в муниципалитетах подготовлено 1338 автономных резервных источников электроэнергии, сформировано 455 аварийных бригад, функционирующих круглосуточно, имеется неснижаемый запас материально-технических ресурсов на сумму 176 миллионов рублей.

- Все муниципалитеты Югры готовы к прохождению осенне-зимнего периода в полном объёме», – доложила Елена Шухорова.

- Готовность объектов коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов – это очень серьёзная тема, – подчеркнула глава региона Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU