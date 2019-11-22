2019-11-22T16:19:29+03:00
Общество

Нетрезвый житель Ханты-Мансийска обматерил бортпроводницу

Мужчина был доставлен в транспортную полицию
Алена Кульмухаметова
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Нетрезвый житель Ханты-Мансийска обматерил бортпроводницуНетрезвый житель Ханты-Мансийска обматерил бортпроводницуФото: Татьяна Коркина
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Сотрудники полиции в аэропорту Ханты-Мансийска привлекли к административной ответственности 34-летнего авиадебошира.

По данным УМВД на транспорте УрФО, 21 ноября из аэропорта города Ханты-Мансийска поступило сообщение от представителей авиакомпании о том, что к борту воздушного судна, прилетевшего из Тюмени, требуется наряд полиции.

Прибывшие к авиалайнеру полицейские установили, что пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения, и в пути следования у него произошел словесный конфликт с одной из бортпроводниц, в ходе которого он обматерил стюардессу.

Мужчина был доставлен в транспортную полицию, где на него составили протокол за мелкое хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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